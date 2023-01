Les fragments indispensables de Bob Dylan

Time Out of Mind Sessions (1996-1997)

Columbia-Sony Music.

C’est en 1991 que la Columbia a lancé les Bootlegs Series de Dylan. On en est aujourd’hui au dix-septième volume de cette indispensable collection parallèle à la discographie du Zim’. Chutes de studio, prises alternatives, remixes, live… C’est une vraie mine d’or qu’on découvre à chaque fois, comme ici avec ces sessions de l’album Time Out Of Mind paru en 1997. Produit par Daniel Lanois, ce disque fut considéré à juste titre comme celui de sa renaissance. Il faut aller puiser comme un mineur piolet en main dans ces soixante titres totalisant six heures et quatorze minutes d’une musique sombre mais immaculée et inspirée.

