Telenet débarque sur le fixe en Wallonie: bonne nouvelle pour le consommateur?

Orange et Telenet ont conclu des accords donnant accès à leurs réseaux respectifs. Dès 2024, Base proposera du fixe et du mobile au sud du pays.

C’est un changement de taille sur le marché belge des télécoms. Telenet/Base, l’opérateur dominant en Flandre, va déployer ses services fixes (internet, télévision) en Wallonie et dans les communes de Bruxelles où il n’est pas présent. Il va ainsi devenir un opérateur convergent (mobile + fixe) national comme Proximus et Orange. Ce lundi, il a annoncé avoir signé deux accords commerciaux avec Orange conditionnés au feu vert de la Commission européenne au rachat de Voo par Orange. Via ces accords, les deux parties s’engagent à se fournir un accès réciproque à leurs réseaux fixes (câble et fibre optique). Elles n’ont en effet, chacune, qu’un demi-réseau. Le câble de Telenet s’étend en Flandre, dans quelques communes de la botte du Hainaut et dans deux tiers de Bruxelles. Celui d’Orange (hérité de Voo) s’étend en Wallonie et dans le reste de Bruxelles.