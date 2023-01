Nuketech, un nouveau fonds pour aider le secteur du nucléaire à se développer

Lancer un fonds d’investissement dédié au financement de start-up actives dans les technologies nucléaires. C’est le projet pointu sur lequel travaille actuellement un trio de Belges : Mathieu de Lophem – l’ancien patron de la plateforme de livraison de repas Deliveroo et de Skipr, la filiale mobilité de D’Ieteren –, Guerric de Crombrugghe – un ingénieur ayant travaillé dans le spatial doté d’une expérience d’entrepreneur – et Amaury de Hults, qui a un profil plus financier et a travaillé pour Engie. Les trois associés ambitionnent de lever au total 50 millions d’euros avec un closing intermédiaire qui pourrait déjà intervenir au deuxième trimestre pour pouvoir réaliser les premiers investissements.