Limitation dans le temps des allocations de chômage: Chaque mesure blesse, la dernière tue!

L’idée de limiter les allocations de chômage dans le temps continue à faire son bonhomme de chemin et paraît susciter l’adhésion de plus en plus de partis politiques. Comme si faute d’avoir pu enrayer le chômage, il suffisait d’exclure les sans-emploi du bénéfice des allocations pour régler ce problème structurel.

Les partisans de cette mesure invoquent principalement trois arguments :

– La limitation dans le temps pousserait les demandeurs d’emploi à franchir plus facilement le pas vers l’emploi,

– Au regard des difficultés de recrutement de certains secteurs, il existe un nombre important d’emplois disponibles.

– La limitation dans le temps des allocations de chômage se justifie par la nécessité de réduire les dépenses en matière de sécurité sociale.

Ces justifications ne résistent pas à l’analyse.

De nombreuses études belges (y compris de l’Onem) et internationales ont démontré que si des mesures coercitives à l’encontre des personnes au chômage débouchaient sur une mise à l’emploi, cela ne concernait que les personnes qualifiées et qui étaient déjà proches de l’emploi (1).

Même les défenseurs d’une telle mesure, comme Mathieu Lefebvre professeur d’économie à l’ULg, reconnaissent que « pour les chômeurs de longue durée, l’efficacité d’une telle mesure reste marginale ».

Un mirage idéologique

Notre expérience de terrain démontre bien qu’il s’agit en fait de satisfaire le fameux principe du taux d’emploi, un mirage idéologique qui ne répond à aucune logique sauf à celle de l’exploitation puisque ce diktat ne tient compte ni du type ni de la qualité de l’emploi (2). Enfin, pour ce qui est du poids du chômage dans la sécurité sociale, il n’en représente que 6,5 % du budget total soit moins de 10 milliards sur un total de plus de 150 milliards (3) et il ne la met donc en aucune façon en danger. À lire aussi Conner Rousseau: «Je veux une réforme fiscale favorisant le travail et taxant le capital»

Une étude analysant la limitation dans le temps des allocations d’insertion démontre également l’échec de ce type de mesures (4). Même pour les jeunes universitaires, l’étude indique une augmentation des emplois intérimaires de très courte durée et conclut que « la réforme n’a pas favorisé la transition vers des emplois plus durables ».

Peu de propositions progressistes

Défendre la limitation dans le temps des allocations de chômage, c’est aussi montrer une incapacité à formuler des propositions concrètes en matière de pouvoir d’achat ou de création d’emplois de qualité. Un camouflet… voire une feuille de vigne asséchée qui aurait beaucoup de mal à cacher l’absence de proposition progressiste en matière de lutte contre pauvreté ou d’inclusion sociale. Cette mesure injuste et inefficace va mettre à mal le système de solidarité et engendrer un transfert de personnes et de familles qui vont soit se retrouver au CPAS soit sombrer davantage dans la pauvreté.

Une catégorisation disqualifiante

Or, les allocations de chômage permettent déjà à peine de vivre décemment : la crise sanitaire a mis une loupe sur l’insuffisance des montants. Le gouvernement s’en est bien rendu compte à l’époque car il a gelé la dégressivité et revalorisé des allocations de chômage temporaire. C’est donc bien un jugement de valeur qui différencie les publics de « bons chômeurs temporaires » en temps de covid (comme il y eut les bons chômeurs de chez VW Forest ou de Caterpillar)… et les « mauvais chômeurs » de longue durée. Ces derniers sont des personnes déjà précarisées qui, depuis l’activation, sont soumises à un contrôle et une pression qui les fait vivre dans l’angoisse et le stress au quotidien. A cela s’ajoutent les constats alarmants sur la santé des personnes sans emploi en termes de santé physique et mentale, ces problèmes étant directement dus à la situation de chômage (5).

Combattre le chômage et non les chômeurs

Il convient dès lors de rappeler deux constats majeurs. Le premier est que la législation chômage actuelle est déjà très sévère et conditionne fortement l’octroi des allocations : deux évaluations positives pour les jeunes qui sortent des études, durée de travail d’au moins un an à temps plein sur une période de 24 mois, recherche active d’emploi, statut familial, contrôles très stricts… Le second est que les sans-emploi sont, plus que tout autre groupe social, victimes de problèmes physiques et mentaux, directement liés à leur situation de chômage. À lire aussi Le CD&V veut pouvoir suspendre les allocations de chômage après trois ans

L’exclusion des allocations de chômage pour ceux et celles qui ont rempli toutes leurs obligations (étant donné que les autres ont déjà été exclus par l’activation) n’aidera pas à trouver du travail plus rapidement. Au contraire, en perdant ce statut de chômeurs ou de chômeuse, la personne exclue des allocations perd un revenu, du lien social, des possibilités de formation et serait de facto encore plus éloignée de l’emploi.

A contrario, les Travailleurs·euses Sans Emploi de la CSC exigent l’application de la Constitution et de ce droit fondamental qu’est le droit à l’emploi. C’est pourquoi, nous exigeons avant tout la mise en œuvre de politiques de création d’emplois convenables et durables. C’est le chômage qu’il faut combattre, pas les chômeurs.

(1) Voir à ce propos les différentes analyses menées par l’IRES traitant à la fois de la dégressivité des allocations de chômage, de la limitation dans le temps des allocations d’insertion ou de l’évaluation du dispositif d’activation du comportement de recherche d’emploi.

(2) Toutes les formes d’emploi sont prises en compte, notamment les jobs des étudiants, l’intérim, le travail en ALE, freelance, saisonnier et même en noir si la personne interrogée l’a déclaré dans l’enquête. Vander Stricht Valérie, Henry Didier (source).

(3) Chiffre 2018.