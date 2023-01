Basket-ball: victime d’injures racistes, un joueur quitte le parquet

Selon le site BeBasket.fr, Loic Akono, joueur de Metz en National 2, a été victime de propos racistes de la part d’un spectateur. Il a quitté le parquet de l’Arena de Charleville-Mézières, après des discussions avec les arbitres.

Après un duel sur le terrain, il est tombé et un spectateur lui a crié « Relève toi bonobo ». Il a déclaré à propos de l’événement : « Je n’arrive pas à me rendre compte que je me suis fait insulter de singe, cela me fait mal au plus profond de moi-même. »

Sur Twitter, l’ancien joueur de Nanterre a indiqué que c’était la première fois que cela lui arrivait.