Un deuxième fournisseur d’énergie va proposer un contrat fixe

Après Luminus, c’est au tour de Mega de proposer un tarif fixe aux consommateurs, rapporte HLN, qui précise qu’il s’agit, dans un premier temps, d’un test.

Le fournisseur offre ainsi à 10.000 clients existants la possibilité de passer à un contrat fixe. « L’objectif est de sonder l’intérêt de nos clients existants pour un contrat fixe. Il ne s’agit donc pas d’une offre publique à laquelle tout le monde pourrait souscrire », explique l’entreprise.

Le contrat fixe entrera en vigueur le premier mars pour une durée d’un an. « Le tarif est environ 10 % plus élevé que le tarif variable actuel. Il s’agit d’une sorte de prime de risque. En même temps, le client est couvert en cas de nouvelle hausse des prix et assuré d’avoir un tarif fixe pendant un an. »