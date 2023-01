Stoquart, l’entreprise de traduction qui grandit inlassablement

La PME montoise, fondée il y a plus de trente ans, vient d’acquérir une entreprise lyonnaise. Une opération qui acte une nouvelle étape dans sa croissance sur un marché en pleine consolidation depuis quelques années.

Dans l’histoire de l’entreprise de traduction Stoquart, le 29 novembre 2022 restera une date importante. En effet, c’est ce jour-là qu’avec le soutien de l’invest Mons-Borinage et de Belfius, la PME montoise a officiellement fait l’acquisition de Version Internationale, une société de traduction lyonnaise. « C’est tout frais. Pour l’heure, je suis en train de découvrir l’entreprise, ses équipes, ses modes de fonctionnement. Mais c’est sûr que c’est une étape importante », indique Dimitri Stoquart, administrateur délégué de l’entreprise et actionnaire unique de celle-ci.

Avec désormais quelque 70 travailleurs, des filiales dans différents pays (France, Italie, Espagne, République tchèque, Canada) et un chiffre d’affaires consolidé avoisinant les 7 millions d’euros en 2022, l’entreprise fondée par Dimitri Stoquart il y a plus de trente ans a tout d’une success story à la sauce wallonne, forgée dans le travail et dans une certaine idée de la qualité du service offert.