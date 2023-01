Du changement chez Delhaize: «Les clients pourront bénéficier de ressources hyper sophistiquées»

Eurofiber va raccorder les magasins Delhaize, ainsi que ses centres de distribution et ses campus, à la fibre optique pour leur garantir un accès internet rapide et dédié d’une capacité de 40 gigabits, annoncent lundi les deux entreprises. Cette nouvelle technologie, bénéfique sur le plan de la numérisation et du développement durable pour la chaîne de supermarchés, devrait également améliorer l’expérience vécue par les clients.

« Nous sommes fiers que Delhaize devienne le premier grand distributeur belge à disposer d’un accès internet dédié de 40 gigabits par notre réseau de fibre optique. C’est en Belgique le débit le plus rapide jusqu’à présent, ce qui démontre le potentiel de cette technologie et de sa large bande passante », se réjouit Hans Witdouck, CEO d’Eurofiber Belgique.

Grâce à un tel raccordement, Delhaize va disposer de sa propre « autoroute » vers le cloud. « Vitesse et bande passante seront garanties et modulables en fonction des besoins concrets ainsi que de l’objectif de numérisation et de transition vers le cloud », indique l’entreprise.

L’arrivée de la fibre dédiée annonce des avancées en matière d’environnement. La surveillance en temps réel des congélateurs permettra par exemple à Delhaize de mieux gérer sa consommation d’énergie et de limiter le gaspillage. « Le même raisonnement vaut pour les fours à pain, les panneaux photovoltaïques, les bornes de recharge de voitures électriques des clients. Moins de gaspillage signifie moins de coûts, qui sont mieux maîtrisés », détaille la chaîne de supermarchés.

Et les clients ne sont pas oubliés : « Ils pourront bénéficier de ressources hyper sophistiquées qui rendront leurs achats à la fois plus agréables, plus rapides et plus avantageux : rayonnages intelligents (qui signalent quand des produits ne sont plus de stock et doivent être réapprovisionnés), couverture GSM garantie dans les grandes surfaces, promos personnalisées aux détenteurs de la carte SuperPlus… », précise encore Delhaize.