Will Still cartonne à Reims: les secrets de l’incroyable ascension de l’ancien adjoint du Standard

Depuis qu’il a été nommé entraîneur du Stade de Reims, Will Still est invaincu (en douze matches) et séduit tout le club ainsi que les supporters par le jeu qu’il propose. À 30 ans, l’ancien T2 ne compte pas laisser filer sa chance.

Quatre petits points sur douze : le PSG n’avait plus connu un si mauvais début d’année depuis 2010. La faute, en partie, à des… Belges. Loïs Openda (Lens, 3-1) ainsi qu’Arthur Theate et Jérémy Doku (Rennes, 1-0) ont fait chuter le leader. Will Still, Thomas Foket et Thibault De Smet -Maxime Busi est resté sur le banc- ont ramené, dimanche soir, un point (1-1) du Parc des Princes dans leurs valises.