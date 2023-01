La corbeille à papier transformée en carnet de notes

Lauréate de l’appel à projets Be Circular 2022, Nastasia Anzad passe à la vitesse supérieure avec Odd Paper, sa marque de carnets simples et élégants fabriqués avec du papier récupéré.

Mon rêve, c’est que toutes les entreprises bruxelloises aient des carnets Odd Paper, pour limiter au maximum l’utilisation de carnets fabriqués avec du papier neuf », déclare Nastasia Anzad. Le rêve de cette entrepreneuse de 33 ans, formée en journalisme, a germé dans une petite imprimerie de la rue de Flandre (Bruxelles) spécialisée dans la risographie, Chez Rosi (lire ci-contre). Là, elle a donné vie il y a quelques années à un livre retraçant le parcours de ses arrière-grands-parents pendant la Seconde Guerre mondiale, rédigé sur base des souvenirs de son grand-père et d’archives familiales. « Au total, le projet a pris 5 ans et je voulais en faire un bel objet », explique Nastasia Anzad. « Pour l’imprimer, un ami m’a conseillé de contacter Axel Claes, de Chez Rosi. J’ai tellement adoré le processus que dès qu’il imprimait des pages pour mon livre, j’y allais, je regardais tout ce qui se passait et j’aidais à couper. C’est comme ça que je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup de chutes de papier.