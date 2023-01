Une capsule minuscule, radioactive et potentiellement très dangereuse perdue sur une route de 1.400 kilomètres en Australie

Une capsule minuscule, radioactive et potentiellement très dangereuse a été perdue en Australie, ont admis les autorités, rapporte le Guardian. Et cette capsule pourrait ne jamais être retrouvée.

Le camion transportant la capsule a terminé son voyage le 16 janvier, mais on ne s’est rendu compte de la perte que le 25 janvier.

Le matériau radioactif de la capsule, qui émet des rayons gamma et bêta, a une durée de vie de 30 ans. Une exposition rapprochée mais courte peut entraîner des brûlures ; une exposition plus soutenue peut entraîner une maladie aiguë liée aux radiations et il existe un risque à long terme de cancer.