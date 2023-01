Monique Atlan et Roger-Pol Droit: «Quand la quantité de messages implose, la qualité explose»

A l’ère des réseaux sociaux, la violence des mots déferle, étouffant les débats et déréglant nos échanges. Au point parfois, selon Monique Atlan et Roger-Pol Droit, de vider la parole de son sens…

Vertueuse ou nuisible, une parole a toujours été à double face, ambivalente, comme tout ce qui est humain. Mais dans leur dernier essai, Quand la parole détruit, Monique Atlan et Roger-Pol Droit s’alarment : un équilibre semble rompu : en se démultipliant de façon planétaire, la parole est devenue largement toxique…

Grâce aux outils numériques on n’a jamais envoyé et reçu autant de messages. Pourtant, on a souvent le sentiment qu’on n’a jamais connu un tel dialogue de sourds… Comme expliquer ce paradoxe ?