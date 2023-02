Pour Latour & Petit, l’offre et la demande dictent encore les règles

La négociation est de retour dans les transactions entre vendeurs et acheteurs. Mais pour certains types de biens, particulièrement ceux idéalement situés, la demande reste largement supérieure à l’offre. Et les prix restent élevés.

Publié récemment, le dernier baromètre des notaires indiquait un léger recul du marché immobilier résidentiel en Belgique (baisse du nombre de transactions de 2 %). Chez Latour & Petit, agence active à Bruxelles, en Brabant wallon et en région namuroise, on ne nie pas cette baisse d’activité. La hausse des taux d’intérêt, l’augmentation des coûts de l’énergie et les normes des performances énergétiques toujours plus strictes à obtenir ne sont pas de nature à inciter les propriétaires à appuyer sur la pédale des gaz, mais bien sur celle des freins…

Néanmoins, Aymeric Francqui, l’un des deux administrateurs délégués du réseau, tient à souligner que cette baisse n’est pas uniforme dans toutes les régions, ni sur tous les types de biens.