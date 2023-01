Deux affiches en Liga, des Coupes partout ailleurs…: une semaine fort chargée en Europe

Le Real Madrid et le FC Barcelone rattrapent leurs matches en retard en Liga dans un milieu de semaine consacré aux coupes nationales en Angleterre, en Italie et en Allemagne où le Bayern Munich, moribond, espère enfin lancer son année 2023.

Allemagne : bulle d’air pour le Bayern ?

Au ralenti en championnat avec trois matches nuls, le Bayern court toujours après un premier succès en 2023. Et la pression monte à deux semaines de défier le Paris Saint-Germain en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Le déplacement à Mayence mercredi (20h45) pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne offre une occasion aux Bavarois de lancer enfin l’année. A l’inverse, il flotterait un parfum de crise en cas d’élimination dans une compétition que les décuples champions d’Allemagne en titre ont remporté pour la dernière fois en 2020.

Tenant du titre, Leipzig sera favori à domicile mercredi (18h00) contre Hoffenheim, parti du mauvais pied en 2023 avec deux défaites et un match nul en Bundesliga.

Ces huitièmes sont lancés mardi (20h45) par un duel entre deux équipes en forme : l’Union Berlin, premier poursuivant du Bayern en Bundesliga, reçoit Wolfsburg qui a certes chuté samedi en championnat contre le Werder Brême, mais qui restait sur six succès d’affilée.

Angleterre : Wembley en vue

Le stade de Wembley va connaître l’identité de ses futurs visiteurs pour la finale de la Coupe de la Ligue, le 26 février, avec les demi-finales retour programmées en milieu de semaine.

Manchester United et Marcus Rashford, meilleur buteur de la compétition, ont déjà un pied et demi dans le mythique stade du nord de Londres. Les Red Devils devront gérer le large avantage acquis contre Nottingham Forest (3-0 à l’aller), lors de la manche retour mercredi (21h00) à Old Trafford.

La seconde demi-finale reste beaucoup plus ouverte même si Newcastle, actuel troisième de Premier League, reçoit mardi (21h00) Southampton, la lanterne rouge, après s’être imposé sur le plus petit des scores (1-0) à l’aller.

Espagne : course de rattrapage

Au menu, deux matches seulement mais du beau monde : les équipes qui ont participé à la Supercoupe d’Espagne, en Arabie saoudite mi-janvier, vont rattraper leurs matches en retard de la 17e journée de championnat en milieu de semaine.

Le FC Barcelone se déplace chez le Betis Séville mercredi à 21h00 pour tenter d’asseoir sa première place au classement. Il fera le voyage sans Ousmane Dembélé, blessé à la cuisse gauche et absent pour environ un mois. Robert Lewandowski sera en revanche disponible, après avoir purgé sa suspension de trois matches.

Jeudi (21h00), le Real Madrid reçoit le Valence CF pour tenter de se rapprocher au classement des Catalans, cinq points devant. L’occasion est belle de creuser l’écart avec son poursuivant, la Real Sociedad, qui l’a accroché 0-0 dimanche et se trouve trois unités derrière.

Italie : une Coupe sans le Napoli ni Milan

Naples, leader de Serie A, et l’AC Milan, champion en titre en pleine tourmente, sont les deux grands absents des quarts de finale de la Coupe d’Italie disputés cette semaine sur un match simple.

L’Inter Milan, tenante, accueille mardi (21h00) l’Atalanta Bergame dans la moitié la plus relevée du tableau. En demi-finale, en avril (en matches aller-retour cette fois), le vainqueur affrontera en effet la Juventus ou la Lazio Rome, opposés jeudi (21h00) à Turin.

L’occasion, peut-être, pour Paul Pogba de retrouver la compétition pour la première fois depuis son retour à la Juve cet été, après être resté sur le banc dimanche lors de la défaite 2-0 devant Monza. Les Bianconeri vont en revanche devoir faire sans Arkadiusz Milik, qui va être absent plusieurs semaines après s’être blessé à la cuisse gauche.