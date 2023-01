France: une octogénaire décède deux semaines après avoir été laissée 44 heures sans couverture dans un couloir d’hôpital

Que s’est-il passé ? En décembre, Josette est conduite de son Ehpad aux urgences pour un problème d’oxygénation et est retrouvée par sa fille dans un couloir de l’hôpital. « Comme il n’y avait qu’un drap sur elle, j’ai demandé si on pouvait avoir une couverture. Ils m’ont dit qu’ils n’en avaient pas. Comme j’avais une doudoune, je l’ai mise sur elle pour qu’elle puisse se réchauffer un peu », témoigne-t-elle.

Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte.

Plusieurs médias français, dont Le Parisien et BFM TV, ont relaté le témoignage d’une Française endeuillée. Elle a perdu sa mère, une octogénaire prénommée Josette, décédée environ deux semaines après une expérience traumatisante dans un hôpital.

Josette devra attendre 24h avant de se faire ausculter. Le médecin estime que son état nécessite une hospitalisation, mais, faute de place, celle-ci est impossible et l’octogénaire retourne dans sa maison de repos après 44 heures. Elle refusera de s’y alimenter et décédera deux semaines plus tard. « Je pense que ce passage a été déclencheur d’un ‘Je ne veux plus’ », analyse sa fille.