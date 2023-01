Christophe Collignon, menacé de mort, prévient: «Les communes n’en ont pas fini avec les réformes»

Des menaces de mort pour la fusion de deux communes. On croit rêver. Révélée par Sudinfo, l’affaire remonte au mois de décembre. Un courrier manuscrit menaçant parvenait à l’administration communale de Bastogne. Le mariage entre cette commune et sa voisine de Bertogne est acquis, et doit prendre effet lors des élections communales d’octobre 2024. L’auteur de la lettre promet le pire à l’ancien et à l’actuel bourgmestre de Bertogne, mais aussi à Christophe Collignon (PS), le ministre wallon des Pouvoirs locaux, si les noces sont consommées.

Une enquête est en cours. Rien de comparable, bien sûr, avec la situation du ministre de la Justice visé par les menaces de mafias internationales. Mais l’incident survient dans des temps très difficiles pour les villes et communes : finances en berne, personnel en quête d’avenir, « blues » chronique des élus sans doute renforcé par ces menaces, rapprochements et donc fusion, dans le cas des deux communes précitées, unique à ce stade.