France: comment le gouvernement s’est enferré dans sa réforme

Nouvelle journée de débrayage ce mardi en France contre le report à 64 ans de l’âge de la retraite. Alors que le débat s’ouvre au Parlement, la mesure devient de plus en plus impopulaire.

Si le gouvernement français espérait rallier rapidement l’opinion à sa cause, c’est raté. Plus il s’explique sur sa réforme des retraites et plus elle devient impopulaire. Ce mardi, on verra si l’acte 2 des syndicats, après une première journée de mobilisation très suivie le 21 janvier (1 à 2 millions de Français avaient défilé), fait toujours carton plein. Les trains et autres transports du quotidien devraient en tout cas à nouveau très peu circuler (les Thalys ne seront pas affectés).

Selon l’institut BVA, 68 % des Français approuvent désormais le mouvement social. C’est 5 points de plus qu’en décembre, quand le gouvernement ne s’était pas encore autant investi dans l’explication de la réforme. Surtout, les trois quarts des sondés estiment que ce projet est « injuste ». Même les pensionnés, ceux qui soutenaient jusqu’alors ce chantier et qui constituent le cœur de l’électorat d’Emmanuel Macron, se sont mis à douter.