Le sort du plan alcool interfédéral sera décidé pendant la Tournée minérale

Le mois de février se place sous le signe de l’abstinence d’alcool pour un Belge sur cinq. Pilotée du côté francophone par l’ASBL Univers Santé, la Tournée minérale rallie un nombre toujours plus grand de participants pendant le mois le plus court de l’année. Si 1,5 million de Belges relèvent le challenge aujourd’hui, ils n’étaient que 120.000 au début de l’opération lancée par la Fondation contre le cancer, en 2007.

Neuf participants sur dix disent observer des améliorations notables de leur sommeil, une meilleure concentration, davantage d’énergie et de confiance en soi, mais aussi une perte éventuelle de poids et une économie substantielle – avec 12 litres d’alcool absorbés chaque année en moyenne par habitant, le budget bibine des Belges tourne autour des 462 € par an. Les effets bénéfiques de la Tournée minérale semblent en outre perdurer chez les participants au moins six mois avec une diminution de la consommation d’alcool de 20 % en moyenne.