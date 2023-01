«Binge drinking»: le dangereux rapport des jeunes à l’alcool

Si la consommation d’alcool des jeunes semble stable, les excès sont en augmentation. Or plus on commence à boire jeune, plus on risque de devenir dépendant à l’âge adulte.

Si tu dis souvent qu’t’as pas d’problème avec l’alcool, c’est qu’t’en as un. » Simple, basique, la punchline d’Orelsan reflète un état de fait. Et ce, dès l’adolescence. « Celles et ceux qui ont commencé à boire tôt dans leur vie (avant 15 ans) présenteront davantage d’épisodes de consommation de drogues (y compris la nicotine) mais également de façon plus fréquente et plus intense », alertent Thomas Orban et Vincent Liévin dans leur livre L’alcool sans tabous – spécial 12-35 ans (Mardaga). « Car on oublie trop souvent que, avant 25 ans, le cerveau n’a pas terminé sa maturation. Or, la consommation d’alcool pendant l’adolescence endommage son développement de manière irréversible et prédispose largement à l’alcoolisme et au mésusage d’alcool à l’âge adulte, ainsi qu’à toute une série de troubles psychologiques et comportementaux associés. »