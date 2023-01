Surcoût estimé de 36 M€ pour les centres sportifs

La double crise frappe également les centres sportifs, confrontés aux hausses des factures et des ressources humaines (indexations salariales). Pour l’ensemble des infrastructures de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le surcoût est estimé à quelque 36 millions €, une grande majorité des gestionnaires déplorant le manque de soutien des pouvoirs publics. Si l’on ajoute les méfaits de la crise sanitaire, estimés à 92 millions € (pertes nettes et manque à gagner), on arrive à un montant de 128 millions €, qui correspond donc à l’impact cumulé des deux crises.

On comprend dès lors que 80% des gestionnaires d’infrastructures se disent « inquiets voire très inquiets pour l’avenir ».