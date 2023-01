L’IRM lance une alerte jaune aux conditions glissantes, retrouvez les prévisions météo par région

L’Institut Royal météorologique a émis une alerte jaune en raison des conditions glissantes.

« Ce soir et cette nuit, le ciel restera changeant avec alternance d’ouvertures, parfois larges en plaine, et de champs nuageux. En Ardenne, quelques faibles averses hivernales résiduelles seront encore possibles en soirée et, plus tard, les nuages bas y réduiront localement la visibilité. Les minima se situeront entre 0 et -2 degrés en Ardenne, entre +1 et +3 degrés dans le reste du pays, et entre +3 et +5 degrés dans la région côtière. »

Pour la journée de mardi, L’IRM précise qu’une faible perturbation traversera le pays et que le ciel sera souvent très nuageux. « Le matin, le temps sera encore souvent sec avec seulement possibilité d’un peu de bruine par endroits (et de quelques faibles précipitations hivernales en Hautes-Fagnes). L’après-midi, nous prévoyons parfois quelques faibles pluies ou ondées (un peu plus prononcées en fin de journée). Sur les hauteurs de l’Ardenne, la visibilité sera souvent limitée par les nuages bas. »