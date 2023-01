L’intérim hospitalier bondit, l’inquiétude aussi

Le recours aux renforts externes imposé par le covid se poursuit en raison de la pénurie. L’étude Maha pointe l’ampleur du phénomène : entre 2019 et 2021, les hôpitaux généraux ont dû faire appel à 75 % de travailleurs intérimaires supplémentaires.

C’est simple : en moins de trois ans, le budget consacré à l’emploi de travailleurs intérimaires a quasiment quadruplé », constate Olivier Gendebien, directeur du département infirmier du CHU UCLouvain à Namur. Son confrère Jean-Marie Boulanger, directeur des soins à l’hôpital de Jolimont à La Louvière, abonde dans le même sens : « En 2019, nous n’avions aucun intérimaire », dit-il. « Ils sont aujourd’hui sept sur un millier d’équivalents temps plein. Cela paraît peu mais c’est en réalité énorme d’un point de vue budgétaire et d’un point de vue organisationnel. Les infirmiers intérimaires sont compétents mais ils ne sont pas habitués à notre environnement de travail, à l’équipe. Il faut un certain temps pour qu’ils soient complètement opérationnels. Ils doivent toujours être accompagnés de quelqu’un. On essaie de les fidéliser un maximum mais ce n’est pas toujours évident. »