Mercato: Oday Dabbagh (Arouca) rejoindra le Sporting de Charleroi au plus tard cet été

Le Sporting de Charleroi continue à travailler sur des renforts offensifs en cette fin de mercato. Priorité carolo en attaque selon Felice Mazzù vendredi dernier et alors que les discussions étaient plus qu’avancées, Nikola Stulic pourrait finalement ne pas venir au Mambourg. Son père fait traîner les discussions en demandant un salaire plus élevé alors que tout était réglé aussi bien avec le club serbe qu’avec l’attaquant de 21 ans, qui n’est donc toujours pas en Belgique.

La direction sambrienne continue à travailler pour finaliser au moins un autre dossier offensif avant ce mardi soir. Comme révélé par la RTBF, l’international palestinien Oday Dabbagh (Arouca) est dans le viseur. Et même bien plus que ça puisqu’il s’est déjà engagé pour l’été prochain alors qu’il sera libre de tout contrat. Des négociations entre les différentes parties sont toutefois en cours pour le faire arriver en Belgique dès ce mercato hivernal. Il a inscrit dix buts en dix-sept rencontres toutes compétitions confondues cette saison.