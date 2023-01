Philip Catherine et Nicolas Fizman il y a 40 ans

The Lost Recordings

C’était le 13 juin 1982, au Berlin Jazzbühne Festival, à Berlin Est. Philip avait 39 ans, Nicolas venait d’en avoir 18. Jeunes, beaux et bons. Au programme, il y avait aussi Abdullah Ibrahim, Lester Bowie, Henri Texier… Philip et Nicolas forment un duo de guitaristes, Nicolas prenant parfois la basse. Et dans ces années qui virent les derniers soubresauts du free jazz, l’éclosion d’une école européenne, l’émergence d’une fusion mondialisée, un renouveau du bop, Philip Catherine mène sa barque personnelle, entre tradition et modernité, attentif surtout aux mélodies et au contre-chant établi avec son jeune complice. Comme dit Stéphane Ollivier dans le livret, il est « libre, insituable et paradoxalement rassurant ». Cette prestation est magnifique, claire, précise, énergique, joyeuse, lyrique, subtilement arrangée. C’est un art de la conversation musicale porté à son sommet. Merci à Philip, Nicolas et The Lost Recordings pour ce moment. Juste après ce concert, les deux Belges repassaient par le Check Point Charlie pour interpréter le même programme de l’autre côté du Rideau de fer…