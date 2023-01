Majid Bekkas, le roi du blues gnaoua

Igloo Records

Les musiques gnaoua et blues ont leur origine dans l’esclavage. L’une et l’autre ont été métissées au jazz pour former une expression musicale dont le Marocain Majid Bekkas est l’inventeur et le meilleur des ambassadeurs. Son album African Gnaoua Blues est sorti en 2001 chez Igloo, qui réunissait des musiciens maghrébins et belges, dont Paolo Radoni et Marc Lelangue. Ces vingt ans, et l’expérience qui a mené Majid Bekkas à travailler avec Roland Kirk, Minino Garay, Louis Sclavis, Manu Hermia, Flavio Boltro, Charles Loos, etc., il fallait les célébrer dans un album. Voilà donc Joudour, avec Majid au guembri, à la guitare, à l’oud, et une dizaine de musiciens, dont le souffleur belge Manu Hermia. Majid Bekkas a enregistré sa musique chez lui, à Salé, pendant le confinement et les autres musiciens l’ont enrichie de leurs apports. Le résultat est bluffant. C’est enthousiaste, joyeux et légèrement nostalgique, comme l’est le blues, et proche de la transe, comme l’est le gnaoua.