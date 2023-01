Francesco Corti: sensationnel!

Arcana, un album de 2 CD

Ce double album tient de l’éruption volcanique. Parlant d’un concert donné par un Händel déguisé à Venise, Alessandro Scarlatti s’était écrié : « Ce ne peut être que ce célèbre Saxon ou alors c’est le diable ! » Tant était déchaîné le talent d’improvisateur virtuose d’Händel. Et pourtant détaillée avec un sérieux fort pesant (même encore tout récemment par Tom Koopman chez Challenge classics), ses huit suites pour clavier restaient étonnamment distantes pour l’auditeur. Sous les doigts de Francesco Corti, on s’écroule de plaisir face à ces vertigineuses avalanches de notes, ces chevauchements de rythmes endiablés, ces démonstrations d’affects survoltés. L’effet et le sens de la fête rayonnent à leur sommet dans une vérité baroque que l’on n’est pas prêt d’oublier. Sensationnel !