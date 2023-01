Nathalie Loriers et Phil Abraham à Ittre

Heptone, Ittre, dimanche 5 à 17 h

On n’a pas trouvé de photo où la pianiste et le tromboniste figurent ensemble. Normal : ces deux monstres sacrés du jazz belge ne se sont jamais produits sur scène à deux. Etonnant, non ? Alors qu’elle est une des pianistes les plus en vue et que lui est un des trombonistes les plus demandés chez nous et ailleurs, et depuis pas mal de temps. Depuis Nymphéas, son premier et magnifique album, sorti en 1990, Nathalie a multiplié les apparitions, en leader, en coleader avec Tineke Postma, en complice avec des tas de musiciens, en pianiste de big band avec le Brussels Jazz Orchestra. Depuis son premier album, Phil Abraham Quartet, paru en 1986, Phil a aussi accompagné des tas de musiciens, de Petrucciani à Nougaro, de Paolo Fresu à Maria Schneider, d’Henri Texier à Dee Dee Bridgewater. Deux grands formats réunis pour la première fois qui vont nous jouer des standards et des compos personnelles.