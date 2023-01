«À propos», le podcast du Soir du 31 janvier: la manifestation du secteur non-marchand, l’avenir du nucléaire en Belgique

Les travailleurs du secteur non-marchand vont se faire entendre mardi dans les rues de Bruxelles. C’est une grande manifestation en front commun syndical pour dénoncer le manque de travailleurs dans tous les métiers du secteur. Peut-on chiffrer les pénuries qu’ils dénoncent ? Qu’en est-il de la pénibilité de ces métiers ? Eric Burgraff, chef du service société, est passé en studio pour répondre à toutes nos questions.

Quelle sera la place du nucléaire dans les sources d’énergie en Belgique à l’avenir ? Au-delà du flou entre arrêt ou prolongation des centrales de Doel et de Tihange, le gouvernement ouvre la porte aux « petits réacteurs modulaires ». Il a promis 100 millions d’euros sur quatre ans pour étudier cette technologie et même développer un exemplaire belge. Ces nouveaux réacteurs sont toujours en cours de développement et pourraient servir de complément idéal aux énergies renouvelables. Mais pourraient-ils prendre le relais de Doel et Tihange ? La Belgique se lance en tout cas dans la course. Bernard Padoan est le chef du service économie et notre spécialiste nucléaire. Il nous explique.