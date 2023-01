Attaque à Schuman: la Stib annonce des perturbations

La Stib a annoncé sur son compte Twitter que les lignes de métro 1 et 5 étaient perturbées en raison d’une attaque au couteau dans la gare Bruxelles-Schuman.

Des bus ont été mis en place entre Arts-Loi, Mérode et Montgomery. Elle a également spécifié que le trafic est interrompu entre Uccle Calevoet et Altitude Cent sur ordre de la police.

Un incident a eu lieu, ce lundi juste avant 18 heures, à la gare de Bruxelles-Schuman, au cœur du quartier européen : « au moins une personne a été blessée, et une personne a été arrêtée par la police des chemins de fers », explique une porte-parole de la police fédérale. Il s’agirait d’une attaque au couteau, perpétrée par un homme dont l’arrestation commence à être diffusée sur les réseaux sociaux. On voit le suspect apparemment jeune et de corpulence assez forte, vêtu d’un t-shirt blanc ligné noir et d’un jeans, face à des policiers qui l’enjoignent de lâcher son arme et de se coucher face contre sol, ce qu’il fait. L’individu armé aurait menacé d’autres voyageurs, provoquant des mouvements de panique.