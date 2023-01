Kameel assène sa «Trugschluss»

Poplar / De Konkurrent

Une « Trugschluss », en philosophie, et en allemand, c’est une conclusion erronée, un sophisme en quelque sorte. Et en musique, c’est une sorte d’évasion qui fait que le son final fourni n’est pas celui, attendu, de la tonique, une surprise donc. Pas de surprise par contre chez Kameel, ce trio flamand formé de Patrick Steenaerts à la guitare, Hans Mullens à la basse et Geert Roelofs à la batterie : il reste dans cette sonorité sombre, souvent industrielle, mystérieuse même parfois, dans cette dynamique enthousiaste de pop jazz d’avant-garde matinée de rock et de psychédélisme qui avaient fait remarquer son premier album, Barkas, que nous avions applaudi dans ces pages. Ce Trugschluss de dix pistes est fait de colère, de ricanement, d’explosion, d’énergie, mais aussi de beauté, de danse et d’humour. Il faut le faire jouer très fort comme du heavy metal, ça donne alors sa pleine puissance, ça fait entendre les interventions d’orgue et de synthés, de violoncelle, de bruitages et ça donne une furieuse envie de danser. Quelle énergie !