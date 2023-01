Non-marchand: «Il faudrait une grève d’un mois pour que la société comprenne l’importance de notre rôle»

Le non-marchand manifeste ce mardi 31 janvier. Employés dans l’accueil extrascolaire, Amina et Arthur disent avoir de la chance de pouvoir provoquer le sourire des enfants et d’entendre le retour de leurs parents.

La garderie a bien changé. On est loin de celle de ma jeunesse. C’est un outil qui s’est professionnalisé mais, aux yeux du grand public, c’est encore peu connu. Au point qu’il y a des enfants, surtout les plus petits, qui me demandent régulièrement quel est mon métier. Ils pensent que je suis à la garderie comme eux et ne comprennent pas la raison de ma présence. Et quand ils sont en classe, je suis certain qu’ils doivent penser que je suis ailleurs, alors que je suis dans leur école, occupé à préparer ce que l’on va faire ensemble après les cours. »