Lionel Messi revient sur le titre de champion du monde avec l’Argentine: «J’ai gagné le Mondial après tant de souffrances et de finales perdues»

« La coupe du monde m’a appelé, elle m’a dit ‘Viens et prends-moi, car maintenant tu peux me toucher’.Je l’ai vue qui brillait dans ce magnifique stade (de Lusail, NDLR) et je n’ai pas hésité (quand j’ai décidé de l’embrasser) », a raconté Messi.

« Voilà, il ne reste rien, j’ai tout gagné avec la sélection, Barcelone, et individuellement », a ajouté l’Argentin qui, outre le Mondial, a aussi la Copa America avec l’Argentine en 2021, en plus de quatre Ligues des champions en club et de multiples titres nationaux avec Barcelone et d’un championnat de France avec Paris.