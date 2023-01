De plus en plus d’animaux tués par des avions

La sécurité aérienne en Belgique en 2022 a été un bon cru. L’analyse de Skeyes, l’entreprise publique de contrôle aérien, montre que le ciel belge reste encore sous la barre record des statistiques (passagers, tonnes…) de 2019 (911.802 mouvements d’avion, soit 17 % de moins qu’avant le covid, dont 512.933 avions qui ne font que survoler la Belgique), mais qu’il s’en rapproche. Bilan sécurité : Skeyes n’a enregistré aucun incident de classe A (les plus graves, il n’y en avait qu’un en 2021), un seul incident de type B (incident majeur, l’incursion d’un petit avion dans un espace aérien militaire), 17 de catégorie C (incident significatif) et 65 de type E (sans effet sur la sécurité). Ce qui classe 2022 parmi les années les plus sûres après 2016 (aucun incident A et B), même si les 1.727 rapports rédigés sont plus élevés que les 1.407 de 2021 alors que l’activité aérienne était moindre.