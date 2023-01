«Fastwalkers», le premier album de BD d’une intelligence artificielle

Si nous ne pouvons humaniser la machine, la machine nous humanisera. C’est la prophétie d’une princesse de Fastwalkers , la première bande dessinée de l’histoire de l’humanité écrite par une intelligence artificielle. Derrière cette prouesse artistique et technologique se cache l’auteur bruxellois Ilan Manouach, un explorateur des mondes conceptuels et post-numériques. Selon la revue américaine The Comics Journal , c’est « l’un des dessinateurs et penseurs contemporains les plus critiques » de notre temps. Le poète new-yorkais Kenneth Goldsmith le considère même comme « l’artiste de bande dessinée le plus provocateur, le plus critique et le plus intelligent du monde »…