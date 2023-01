Les Rangers ont eu le dernier mot pour Nicolas Raskin

Malgré les offres de dernière minute de Stuttgart et Majorque, le Standard a trouvé un accord avec le club écossais, que Raskin voulait rejoindre. Voici les coulisses du dossier.

Par Frédéric Larsimont et Didier Schyns

Le dossier a été bouclé dimanche, très tard dans la soirée, débouchant sur un accord qui au final satisfait pleinement le Standard sur le plan financier. Et Nicolas Raskin aussi, qui avait effectué depuis plusieurs jours déjà sa visite médicale à Londres et avait trouvé un terrain d’entente avec les Glasgow Rangers, sur base d’un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, dans l’attente et sous réserve d’un arrangement pécuniaire entre les deux clubs.