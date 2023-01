Fouilles corporelles: le pourvoi en appel a été introduit ce lundi

Le 29 décembre dernier, le tribunal de première instance de Bruxelles, section francophone, a rendu une ordonnance proscrivant la pratique systématique, pour les accusés détenus du procès des attentats de Bruxelles, des fouilles à corps avec génuflexions. Dans l’élan, le 2 janvier, le ministre de la Justice a émis une directive spécifique relative au transfèrement par la police fédérale des accusés dans le cadre de ce procès d’assises. Il y précise que « pour cerner les dangers et les risques liés aux missions de transfèrement et prendre les mesures appropriées », il y a lieu « d’établir une image des risques intégrale et individualisée », qui doit être mise à jour régulièrement. Si cette analyse « le justifie », une fouille plus approfondie doit être réalisée, précise la directive. Pour les avocats des accusés détenus, l’Etat ne se conforme pas pour autant, avec cette analyse de sécurité, à l’ordonnance rendue – des incidents émaillent les audiences de la cour d’assises régulièrement à ce sujet.