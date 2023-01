Les «essentiels» qui se cachent derrière le non-marchand

Le non-marchand manifeste dans la rue ce mardi. Dit ainsi, cela n’évoque pas grand-chose à grand monde. Non-marchand, késako ? Un secteur qui en dit encore moins à ceux et celles qui sont dans la force de l’âge, en pleine forme, en pleine santé, que la vie a gâtés en leur évitant (provisoirement) les accidents et les handicaps, ou qui ont les moyens de se payer une assistance sur mesure ou de financer des systèmes alternatifs performants quand l’offre de services publics n’est pas au rendez-vous, insuffisante ou sous-qualifiée.

Et si on mettait des visages derrière ce terme hermétique ? Plus que des visages d’ailleurs, des personnes, hommes et femmes, qui deviennent à un moment donné nos compagnons de vie, nos confidents à la place parfois d’une famille dont les membres – parents, enfants – sont dépassés, absorbés par leur propre vie ou absents.