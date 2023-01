Mo Farah, légende de l’athlétisme, s’apprête à tirer sa révérence: «Je pense que 2023 sera ma dernière année»

Après avoir connu une année 2022 marquée par les blessures, le grand ami de Bashir Abdi ne s’est pas fixé d’objectif au-delà du marathon de Londres. « Je prends les choses une course à la fois et je me prépare pour le marathon de Londres, qui est un grand événement. » Farah a couru pour la dernière fois à Londres en 2019, où il a terminé 5e. « Je vais bien me préparer, je vais partir en Éthiopie et m’entraîner de manière solide et voir ce que je peux faire au mois d’avril », a conclu le quadruple champion olympique, sextuple champion du monde et quintuple champion d’Europe sur 5000 et 10.000 mètres entre 2010 et 2017.