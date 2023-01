Attaque au couteau à Schuman: trois blessés, ce que l’on sait

Trois personnes ont été blessées à la suite d’une attaque au couteau survenue lundi soir dans la gare de Bruxelles-Schuman, a pu préciser la police fédérale lundi vers 19h30. L’une de ces personnes est blessée gravement, les deux autres légèrement, a-t-elle déclaré. Le parquet de Bruxelles a affirmé que l’auteur suspecté, qui a été arrêté, est un homme de 30 ans. A priori, il ne s’agit pas d’une agression à caractère terroriste.

Les faits ont eu lieu à 17h47, selon la police fédérale. Trois personnes ont été blessées par un individu armé d’un couteau. L’auteur a été neutralisé rapidement ensuite par la police des chemins de fer (dépendant de la police fédérale), avec l’appui de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits. Il a précisé, lundi au cours de la soirée, que l’agression s’est produite plus exactement dans une rame de métro, à l’arrêt Schuman. « Trois personnes ont été blessées, dont une a été transportée à l’hôpital avec un pronostic vital engagé », a précisé Martin François, porte-parole du parquet de Bruxelles. « Les deux autres victimes ont été légèrement blessées. Elles ont également été transportées à l’hôpital. La police fédérale des chemins de fer et la police locale bruxelloise sont arrivées sur les lieux et ont pu interpeller un suspect dans la station de métro. »