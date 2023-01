Qatargate: premier vote sur les levées d’immunité de Tarabella et Cozzolino

C’est par un vote à l unanimité sur les députés de la commission des affaires juridiques du Parlement européen ont voté ce matin la levée des immunités de Marc Tarabella et Andrea Cozzolino. « Un vote sans ambiguïté », a déclaré, à sa sortie, Manon Aubry, rapportrice pour les deux dossiers.

Elle s est en revanche dit « plus inquiète » sur les réformes politiques que le Qatargate devrait initier. « Les propositions institutionnelles sont largement enterrées par la présidente Roberta Metsola et les groupes politiques. Aujourd’hui rien ne peut garantir ce qui va se passer vu la faible réponse politique. Il y va pourtant de la crédibilité de ce Parlement et de la démocratie européenne ».