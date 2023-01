Goerne: Schubert revisité

DG

Non content d’avoir parcouru tout Schubert avec une flopée de pianistes, Mathias Goerne le revisite ici en compagnie du Deutsche Kammerphilharmonie Bremen dans 19 lieder avec accompagnement orchestral. Et le climat change. Là où avec le piano, ces pages accentuaient leur dramatisme forcené, le ton dans ces versions orchestrales devient celui d’un conteur qui nous raconte une histoire et joue sur la continuité. Le timbre devient alors chaleureux et naturel et la phrase musicale récupère un mélodisme ensorcelant. Un contraste intéressant et bienvenu.