Bill Laurance & Michael League, «Where you wish you were»

ACT Music

On a connu Bill Laurance et Michael League dans des projets bien plus grandiloquents, avec ou sans Snarky Puppy. Ici, retour à un duo calme, serein, intimiste. Bill au piano, Michael à des tas d’instruments à cordes : guitares, oud, ngoni. Les mélodies sont attachantes, les couleurs irisées, les impros inspirées, les arrangements simples et sophistiqués à la fois. C’est, tout bonnement, beau. La plupart des morceaux sont tout en douceur et en retenue, comme Kin, Where you wish you were ou Anthem for a tiny nation. La piste la plus enlevée, au riff très rock, est Bricks. Et le thème de la chanson d’ouverture, La Marinada, est irrésistible. De la belle ouvrage, vraiment, qui parle à l’esprit et au cœur.