Yellowstraps, «Tentacle»

Universal Music.

En treize titres, Yvan démontre tout son savoir-faire, aussi bien en tant qu’auteur, compositeur et chanteur que producteur (en binôme avec son manager et agent français Jad El Alam). Ce disque, très cohérent, aborde plein de genres, entre soul et électro, dance et mélancolie, les sonorités, les rythmes, les mélodies… Il y a de tout ici avec des ambiances qui vont du très beau Blue (en français, avec le piano de Sofiane Pamart) au renversant Tnight très dansant. Hors de nos frontières, Yellowstraps est déjà très demandé. Ce premier album confirme tous les espoirs mis dans un projet convaincant par sa diversité et sa profondeur.