Yellowstraps: la vie d’Yvan

Il y a dix ans maintenant, les frères Yvan, 20 ans, et Alban Murenzi, 18, se lançaient dans la musique sous le nom de Yellowstraps, publiant en 2018 (Blame) et 2020 (Goldress et Yellockdown) deux EP et une mixtape fort remarqués. On parle ici d’une « néo-soul hybride » originale dans un marché électro pourtant fort encombré. « On a commencé à faire de la musique ensemble, Alban devait avoir 10 ans, il jouait de la guitare. Au début on faisait des reprises. Moi je n’ai pas découvert le rap avant mes 16-17 ans. On écoutait surtout du rock, de Linkin Park à Arctic Monkeys ou Coldplay. King Krule a été une grande révélation. Il a ouvert les portes et nous a donné envie de composer nos propres morceaux. »