Officiel: le prêt d’Esposito écourté à Anderlecht, l’attaquant finira la saison en Serie B

C’était attendu depuis quelques jours, c’est désormais officiel pour Sebastian Esposito (20 ans) : son prêt à Anderlecht se termine après seulement six mois. Le jeune attaquant appartenant à l’Inter Milan finira la saison à Bari en deuxième division italienne.

Esposito est sans nul doute l’un des plus gros échecs de ces dernières années pour le Sporting d’Anderlecht en matière de mercato. Arrivé avec une belle carte de visite et adoubé par Romelu Lukaku en personne, il n’aura disputé que 753 minutes avec les Mauves ne marquant que deux buts. Son comportement aura notamment été un des problèmes durant son court séjour de six mois. Seule satisfaction pour Anderlecht : le club se déleste de son salaire.