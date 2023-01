Sammy Mahdi charge Paul Magnette sur les pensions: «C’est un signe d’égoïsme et un doigt d’honneur à tous les jeunes»

Sammy Mahdi revient aussi sur les récentes déclarations du président de la N-VA en faveur d’un confédéralisme obtenu par voie « extralégale ». « Et puis Magnette s’étonne que beaucoup de Flamands pensent que nous devrions ramener vers la Flandre le plus possible de compétences », lance-t-il, pointant aussi les autres présidents de parti francophones. « Certains portent des pins belges et chantent avec fierté l’hymne national, mais en laissant pourrir le pays ils en accélèrent la fin ».