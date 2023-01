Le bien à la loupe: une villa dans le Brabant flamand pour 795.000 euros

Cette villa construite en 2005 présente de bonnes performances énergétiques et possède de multiples équipements, comme des panneaux photovoltaïques, un adoucisseur d’eau, un système d’alarme… Outre son côté contemporain, elle offre tout le nécessaire pour une famille : 3 à 4 chambres, 2 salles d’eau, un jardin, des espaces de rangement ou un garage. Niveau localisation, sa situation à Neerijse lui permet de profiter d’un cadre plutôt rural, mais à proximité immédiate des axes routiers, des grandes villes et de diverses facilités.

Situation

La villa est située dans l’une des rues principales de Neerijse, un petit village faisant partie de la commune de Huldenberg, en Brabant flamand. On trouve à moins de 5 minutes à pied des arrêts de bus, une école ou encore quelques établissements horeca. Le centre de Huldenberg, à moins de 5 kilomètres, offre davantage de commerces et de facilités, tout comme la ville d’Overijse, située à une dizaine de minutes de route. La localisation de la villa permet aussi d’accéder rapidement en voiture aux autoroutes E411 et E40 (environ 15 et 10 minutes), mais aussi aux villes de Leuven (moins de 20 minutes) et Bruxelles (une petite demi-heure pour le plein centre).

Etat général

La villa a été construite en 2005 et offre de bonnes performances énergétiques puisque son certificat PEB est de B. On note entre autres la présence d’une chaudière au gaz, d’une installation électrique conforme, de châssis double vitrage en aluminium ou encore de panneaux photovoltaïques. La maison est également équipée d’une citerne d’eau de pluie, d’un adoucisseur d’eau ou de climatisation dans plusieurs pièces, sans oublier un système d’alarme et un parlophone. En plus d’être relativement récent, le bien a été conçu et entretenu avec soin et se trouve dans un bon état général – y compris au niveau des extérieurs. La villa compte actuellement 3 chambres, mais il est possible d’en aménager une quatrième en transformant le bureau ou le dressing.

Disposition

Le rez de la villa se situe en hauteur par rapport à la rue, mais au même niveau que le jardin à l’arrière. Lorsqu’on passe la porte d’entrée, on pénètre dans un hall qui accueille l’escalier, un WC et divers accès aux pièces du rez-de-chaussée. Ce dernier se compose notamment d’un grand séjour en L terminé par la cuisine ouverte et illuminé par des baies vitrées donnant directement accès à la terrasse. Le rez comprend aussi un bureau (ou petite chambre) et un débarras. Au premier étage, un couloir dessert un WC, deux chambres de 17 m2 voisines d’une salle de douche et une suite parentale composée d’une chambre de 20 m2, une salle de bain et un dressing. La villa possède aussi un grenier de rangement et un sous-sol avec garage, caves et buanderie/local technique. Le jardin entoure l’habitation et est agrémenté d’une terrasse, d’un abri ou encore d’un espace de parking devant l’entrée du garage.

Prix

Le prix de vente de cette villa est de 795.000 euros. Elle est de construction récente et a été bien entretenue, donc il n’y a pas de travaux ou frais importants à prévoir dans l’immédiat.

Surface habitable : 360 m2

Chambres : 3-4

Salles d’eau : 2

WC : 2

Cave : oui

Jardin : oui, terrain 8,8 ares

Etat : habitable (construction 2005)

Garage : oui

PEB : B