De Wever, Marghem et une centaine de manifestants pour dénoncer la fermeture de Tihange 2

À lire aussi La Belgique est à la recherche de son futur nucléaire

La manifestation symbolique et pacifique est organisée par le groupement citoyen « Stand up for nuclear ». Ce groupe prône la longévité du nucléaire car « le nucléaire nous offre une énergie propre, bon marché et fiable. »

« A Tihange, avec les citoyens et d’autres représentants politiques de la N-VA qui manifestent pour le maintien de notre parc nucléaire pour assurer en Belgique une électricité dense, économique et pauvre en C02 ainsi que notre indépendance énergétique », a tweeté Mme Marghem.