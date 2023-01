Van Morrison revient en Belgique pour deux dates en juillet

Le chanteur nord-irlandais Van Morrison, sera de retour en Belgique les 4 et 5 juillet pour deux concerts, a annoncé mardi l’organisateur de la tournée Greenhouse Talent. L’artiste se produira à la Salle Reine Élisabeth d’Anvers et au Cirque Royal de Bruxelles.

2023 marque les 58 ans du classique rock « Gloria » de Van Morrison avec son groupe nord-irlandais Them. Son premier single en solo, l’intemporel « Brown Eyed Girl », date quant à lui de 1967. Un an plus tard, avec « Astral Weeks », il réalisait l’un des meilleurs disques pop de tous les temps, l’un des rares albums à s’être vu attribuer un 10/10 par la bible de la critique musicale Pitchfork.

L’artiste de 77 ans est resté très actif au cours de la dernière décennie, sortant dix albums et collaborant avec une longue série d’artistes des plus divers, comme John Lee Hooker, Mose Allison, Gregory Porter, Mavis Staples et Tom Jones. Son 44e album Moving On Skiffle sortira le 10 mars. Le Nord-Irlandais a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1993 et a notamment reçu un Brit Award et six Grammy Awards.

Van Morrison se produira le 4 juillet à la Salle Reine Elisabeth d’Anvers et le 5 juillet au Cirque Royal de Bruxelles. Les billets seront en vente à partir du vendredi 3 février à 10h via greenhousetalent.com.