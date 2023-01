Flandre: un colis contenant 400 pilules d’ecstasy intercepté dans un centre de tri postal

Plusieurs envois contenant différents types de drogue et de médicaments illégaux ont été interceptés jeudi dans un centre de tri postal à Gand. Notamment, une cargaison de près de 400 pilules d’ecstasy, destinées au marché belge, a été découverte, selon un communiqué de la police fédérale mardi. Cette saisie a eu lieu dans le cadre d’une opération anti-drogue menée par les services de police belges, français, luxembourgeois et hollandais. Plusieurs autres saisies et interpellations ont eu lieu jeudi et vendredi.

Un homme, qui voyageait en train des Pays-Bas vers la Belgique, a été interpellé, jeudi, en possession de 201 pilules d’ecstasy. Un chauffeur de taxi anversois a également été contrôlé jeudi, près de Dordrecht aux Pays-Bas, en possession de plusieurs matériaux pouvant être utilisés dans une blanchisserie de cocaïne. Une enquête judiciaire a été ouverte par la Police Judiciaire Fédérale (PJF) d’Anvers. L’extradition du suspect a été demandée.

Vendredi, à Breda aux Pays-Bas, l’action conjointe de police a permis la découverte d’un véhicule français équipé d’un compartiment caché, dans lequel étaient dissimulés 20 kilos de drogue dure. La conductrice, une jeune femme française, a été arrêtée. Un autre véhicule français, également équipé d’un compartiment caché, a été contrôlé près de Dordrecht jeudi. Une quantité de 3,5 kilos de cocaïne s’y trouvait.

Enfin, à Ossendrecht aux Pays-Bas, une personne signalée recherchée après avoir été condamnée en Belgique a été interceptée grâce à cette opération de contrôle internationale.

Cette vaste action transfrontalière contre les réseaux organisés de trafic de drogue s’est tenue du jeudi 26 au dimanche 29 janvier. Elle a été exécutée par les services de police et de douane des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de la Belgique. « Au cours de cette action internationale, 1.607 véhicules, 44 trains et 4 bus ont été contrôlés dans notre pays », a précisé la police fédérale belge. « Ce sont aussi 1.517 personnes qui ont été soumises à des contrôles. Parmi elles, 236 personnes étaient en possession de drogue et 24 étaient sous influence de drogue. Par ailleurs, 14 véhicules ont été saisis et 12 personnes ont été arrêtées ».